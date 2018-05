Napoli, Sarri impone il tedesco allo staff: Borussia Dortmund in pressing

© foto di Insidefoto/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Quotidiano Sportivo, Maurizio Sarri è più vicino all'addio e soprattutto è in trattativa col Borussia Dortmund per sedere sulla panchina dei gialloneri. Il tecnico del Napoli avrebbe imposto al proprio staff di imparare il tedesco proprio in vista della possibile chiamata del BVB. Il Borussia è a caccia del rilancio dopo una stagione complicata che gli ha comunque permesso di entrare in Champions, mentre Sarri non ha più margini di trattativa con De Laurentiis e dunque è pronto a ripartire dalla Bundesliga per mettere i bastoni tra le ruote al Bayern Monaco come fatto in Italia con la Juventus.