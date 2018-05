Napoli, Sarri: "L'amore per questo popolo resterà, qualunque sia il mio futuro"

Risultato finale: Sampdoria-Napoli 0-2

Maurizio Sarri, tecnico del Napoli, ha commentato così la vittoria contro la Sampdoria ai microfoni di Sky Sport: “La squadra ha ritrovato un pizzico di brillantezza in un paio di calciatori determinanti. La prestazione di stasera mi ha fatto un piacere enorme, significa che il gruppo ha valori forti. Futuro? La Sampdoria stasera ha fatto una buona partita, ma noi abbiamo fatto meglio (cambia discorso, ndr)”.

Con Milik sarebbe potuto cambiare qualcosa?

“Il doppio infortunio di Milik e quello di Ghoulam sono per noi due rimpianti, è normale. Il secondo era in un momento straordinario, mentre il polacco ha grandi qualità e avrebbe potuto farci arrivare alla fine con qualche calciatore più fresco. Il terzo rimpianto è aver perso lo scudetto in albergo e non in campo”.

Ha pesato giocare dopo la Juve in alcune partite tipo dopo Lazio-Juve e Inter-Juve?

“Questa storia la si può vedere con due filosofie diverse: bisogna essere più forti mentalmente oppure il regolamento deve prevedere qualcosa di diverso”.

Bel gioco, ma non hai trovato il compromesso con la vittoria finale…

“Il prossimo anno proveremo a giocare peggio allora. E’ una domanda che parte dal presupposto che a volte per vincere bisogna giocare peggio. E’ una cosa che io non credo e faccio fatica a rispondere. Per me non è così, è una cosa lontana dal mio modo di pensare”.

L’eliminazione dalle coppe?

“Abbiamo fatto scelte precise, più di cuore che di razionalità. Siamo andati dietro il sentimento di una città e sapendo che a noi mancava qualcosa a livello numerico per essere competitivi in più competizioni, abbiamo fatto delle scelte in cui la qualità era indirizzata in una competizione”.

Attestato di stima dei tifosi un vincolo per la permanenza?

“Napoli è una città bellissima e fossi Sindaco inviterei chi fa i cori su Napoli e napoletani per rendersi conto di ciò che si perdono. Sono innamorato della città e dei tifosi e qualunque sia il finale di questa storia l'amore per popolo e città non cambierà mai”.