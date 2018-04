Napoli, Sarri: "L'assenza di Milik è stata devastante per noi"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Maurizio Sarri, tecnico del Napoli, parla ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria in rimonta sul Chievo: “La squadra ha fatto una buona partita, il finale per fortuna ha dato un risultato logico. Abbiamo creato tanto e non abbiamo concesso niente, ci siamo ritrovati sotto al minimo errore. Con il primo caldo continuare a buoni ritmi per 90’ non era facile. Appena fatto il gol del pareggio era nell’aria che sia potesse segnare, è una soddisfazione anche per noi. I momenti di tensione? Non ho visto il gesto di Insigne, sicuramente era arrabbiato con se stesso per aver fallito un paio di occasioni. In questo momento sbagliamo qualche scelta di troppo nei momenti decisivi. L’importante è che il Napoli abbia vinto la partita che voleva vincere e fatto contento un pubblico straordinario. Vedere il San Paolo pieno è stata una grande soddisfazione. Milik? Quando sta bene ci fa capire quanto sia stata devastante per noi la sua doppia assenza, l’unico problema adesso è la sua tenuta su un minutaggio lungo. Il ragazzo sta bene, fa grandi ingressi, purtroppo ha giocato pochissimo con questi due infortuni”.