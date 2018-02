Napoli, Sarri: "La Juve non risentirà del rinvio con l'Atalanta"

Fonte: Tuttonapoli.net

Dopo la vittoria per 5-0 sul Cagliari, il tecnico del Napoli Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa.

Cosa cambia nella lotta Scudetto dopo il rinvio della Juventus? "Abbiamo fatto 6 gare di fila dopo di loro, credo non cambierà niente anche per loro. E' una squadra talmente forte anche a livello mentale che non cambierà nulla, noi avremmo dovuto giocare 9 volte dopo di loro, il caso ha voluto che una la faranno dopo ma è sempre un 8-1. Loro sono abituati poi a vincere, la nostra solidità è un po' meno nota".

Espressione massima del calcio del Napoli quest'anno? "Fino al 2-0 non è stata una gara facile, loro sono una squadra fisica e potevano metterci in difficoltà in area. Siamo stati bravi a riportare la gara sul palleggio. Il finale lascia pensare ad una gara semplice, ma lo è diventata solo dopo il 2-0. Buona partita, ma possiamo fare di più".

Fisicamente il Napoli sta bene, ma l'eliminazione dall'Europa è un vantaggio? "Sì perchè siamo andati in Lipsia in 18, tutti quelli che avevamo a disposizione. Puo' essere uno svantaggio perché alcuni che contiamo di recuperare avrebbe avuto spazio per tornare al top della forma".

Allan è uno dei migliori d'Europa per qualità e quantità? "Sta crescendo da tre anni. Non lascia la sensazione di aver raggiunto l'apice, continua a crescere ogni mese. Sta diventando di livello europeo, recupera palla ma ha messo su qualità. Se ha ancora margini è tanta roba".

Napoli quasi imbattibile in trasferta. Cosa voleva di più di un 5-0 fuori casa? "I nostri numeri in casa e fuori non hanno grande differenza come gol presi e subiti. Abbiamo una sconfitta in casa, per quello, ma comunque in una gara con 87% di supremazia territoriale".

Sul +4 prima di Lazio-Juve e Napoli-Roma, senza giocare dopo: "Temevo il giocare dopo, ma oggi per esempio ho temuto che ci mancasse qualcosa dopo il loro rinvio. Come la giri giri ci sono vari risvolti. Mi dispiaceva le 9 volte prima di loro, poteva essere un 8-1, 7-2 perchè è vero che hanno la Champions".