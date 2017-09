Napoli, Sarri: "Mercoledì affronteremo il primo scoglio stagionale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia, la vittoria larghissima dei suoi contro il Benevento: "La mia richiesta riguardava la prestazione, ho chiesto velocità nel giro palla e distanze tra i reparti. La squadra ha disputato un primo tempo di qualità, ora andremo ad affrontare il primo scoglio stagionale mercoledì. La Lazio ha già sconfitto in casa Juventus e Milan e forse vale più del sesto posto sulla griglia di partenza. Abbiamo fatto un'estate di grande fatica mentale con il preliminare che probabilmente ci ha lasciato un po' di appagamento. La condizione non è cambiata più di tanto, certo se una squadra non sta bene non disputa un primo tempo come quello di oggi sotto 30 gradi. Hamsik sta facendo passi in avanti, deve farne degli ulteriori. E' rimasto in campo 90' perché è anche giusto che ogni tanti si senta ripagato. le sostituzioni hanno sempre e solo avuto un significato di salvaguardia. Dopo 4 partite è come se ne avesse saltata una. Ounas? E' un giocatore talentuoso che può aver grande futuro. Piace al pubblico, ma per non farci mancare niente ha bisogno di crescere sotto il punto di vista tecnico, fisico e ambientale.