Napoli, Sarri: "Noi quinta forza del campionato ma daremo il massimo"

Dopo lo 0-0 di San Siro, il tecnico del Napoli Maurizio Sarri è intervenuto a La Domenica Sportiva:

Era necessaria la vittoria per rispondere alla Juve?

"Noi dobbiamo rispondere solo a noi stessi, venivamo da una sconfitta e oggi abbiamo fatto un'ottima partita, concesso nulla a livello difensivo, abbiamo preso un netto predominio territoriale, creato occasioni importanti, non è arrivato il gol ma sono contento della prestazione".

Preoccupati della Juve?

"Dovremmo esserlo da 7 anni, è 7 anni che è andata via.. Abbiamo dato il 101% e quindi non siamo preoccupati".

Squadra demoralizzata?

"Non mi sembra di vedere una squadra demoralizzata, siamo la quinta forza del calcio italiano ma gli unici a creare problemi alla Juventus che in campionato è a livello di Barcellona e Real Madrid in Spagna, PSG in Francia, Bayern in Germania e questi sono campionati tutti finiti, noi abbiamo tenuto il campionato aperto invece di vederlo subito finito, noi abbiamo il dovere di dare il 101%. Siamo stati talmente bravi che venire a Milano e pareggiare non va bene, ma alla fine l'Inter all'inizio era più quotata di noi".

Quinta forza del campionato perché?

"Per tutto, stipendi, budget, per un insieme di cose che solitamente dà indicazione del valore di una squadra, ma non ci interessa, vogliamo dare il 101%".

Ma noi riteniamo il Napoli la seconda forza?

"Lo siamo diventati con affidabilità e lavoro, ma la responsaibilità che abbiamo è fare il massimo e lo faremo fino alla fine.

Perché avete tralasciato le coppe?

"Non abbiamo tralasciato la coppa, abbiamo fatto 6-7 cambi come le altre squadre. Abbiamo fatto tante partite cambiando tanti giocatori, lo abbiamo fatto anche in Champions".

Il Napoli ha chance per lo Scudetto: può ripetere il miracolo Leicester?

"Il campionato inglese è diverso, ci sono tante squadre e c'è stato fallimento collettivo. In Italia è più difficile, l'unico aspetto che ci dà coraggio è che nella vita le cose cambiano e tutto finisce".

La squadra sta smarrendo brillantezza?

"Non penso perché stasera mi sembravamo più brillanti nella ripresa perché c'erano spazi in più ma i numeri sono molto vicini che avevamo ad ottobre e novembre".