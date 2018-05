Napoli, Sarri: "Pagati contraccolpi psicologici. Futuro? Dipende da chi resta"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Napoli Maurizio Sarri ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia il pareggio odierno contro il Torino: "Una cornice straordinaria, una grande festa, mi sarebbe piaciuto vincere per i tifosi, ero preoccupato perché la classifica poteva darci scarse motivazioni, invece abbiamo fatto bene, però dentro ci abbiamo messo questi due errori che ci sono costati il pareggio in una gara in cui abbiamo concesso anche poco. In settimana sono usciti i numeri, in A siamo primi o secondi in tutti i dati fisici, più che calati fisicamente abbiamo subito purtroppo un paio di contraccolpi psicologici, il gol all’ultimo minuto di Dybala con la Lazio, quello che è successo con l’Inter a Milano ci ha fatto entrare arrabbiati a Firenze, poi con l’espulsione di Koulibaly la montagna ci è sembrata troppo alta da scalare. Cosa bisogna fare? Intanto bisognerebbe assicurare la contemporaneità. Purtroppo quando perdi devi stare zitto, se vincevamo avremmo potuto toglierci diversi sassolini nella scarpa.

Sul futuro? Bisogna vedere se questi giocatori lasceranno o non lasceranno, se può proseguire un lavoro o ne deve riniziare un altro, ci incontreremo con tutti col presidente ed il direttore anche per capire clausole ed altre situazioni, sapremo tutto a fine campionato, in quei 10 giorni dopo le ultime due gare, ora voglio pensare ai 90 punti che sarebbero il timbro decisivo di questa grande stagione".