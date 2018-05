Napoli, Sarri prende tempo: oggi ADL a Castel Volturno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Campionato praticamente finito, ma non per Sarri che tiene tantissimo alle ultime due gare per superare la quota dei 90 punti. "Se per voi sono inutili io sono un pazzo scatenato e ci tengo anche a quelle, non ce la faccio a ritenerle inutili. Questa squadra deve superare 90 punti e lotterò per questa soddisfazione", il messaggio nell'ultima conferenza stampa agli interrogativi sul futuro, rinviati a fine stagione: "Dalla fine del campionato alla fine della clausola ci sono credo 11 giorni. Un tempo sufficiente. Io posso decidere quando non ci sono le partite, non riesco altrimenti a concentrarmi". Chi lo conosce bene assicura che non è una strategia, magari per aspettare che possano palesarsi alcuni club per ora alla finestra, ma difficilmente il presidente De Laurentiis aspetterà il 21 maggio per avere una risposta alla proposta da circa 4mln di euro a stagione.

Il presidente del Napoli sarà quest'oggi a Castel Volturno e chissà che non possa esserci un incrocio con il tecnico. E' in programma infatti la conferenza stampa di presentazione del ritiro di Dimaro a cui prenderà parte il numero uno del club. Tra l'altro preparazione estiva che dovrebbe essere confermata su una ventina di giorni, proprio come solitamente richiesto dal tecnico, rinunciando alle ricche tournée estere (dall'anno prossimo invece è già annunciato un prologo in Cina). A Dimaro hanno lavorato anche sull'illuminazione dell'impianto di Carciato: la richiesta di Sarri infatti era di un adeguamento per evitare gli spostamenti a Trento per le solite quattro amichevoli del ritiro. Piccoli indizi, ma nulla si chiarirà prima del confronto tra le parti in cui non mancheranno le richieste. Del resto Sarri è stato chiaro anche nell'ultima uscita sul summit di fine campionato: "Vediamo l'evoluzione, anche ADL e Giuntoli avranno più chiara la situazione sui giocatori che prenderemo e quelli con clausola". Molto dipenderà proprio dalla conferma dei suoi fedelissimi.