Napoli, Sarri prende tempo. Spunta l'idea Inzaghi per la panchina

Nel corso della Domenica Sportiva, l'esperto di mercato Ciro Venerato ha dato alcune notizie relative alla panchina del Napoli: "Sarri prende tempo, nessun vertice con De Laurentiis durante la sosta. Tutto rinviato con data da destinarsi. Chelsea, Monaco, Zenit e Tottenham lo seguono, ma per ora nessun affondo: solo sondaggi. In passato ci aveva provato il Galatasaray, secco no del tecnico. Intanto il Napoli si cautela pensa a giampaolo ma sono risalite le quotazioni di inzaghi, seguito anche dalla Juve".