Napoli, Sarri prova ad allungare la rosa in attesa di gennaio

Sette gare di campionato e due di Champions, senza contare la Coppa Italia, fino all'apertura del mercato di gennaio. Maurizio Sarri però di certo non ha fatto partire il count-down e combatte l'emergenza dopo gli infortuni - in attacco e sui laterali - con il lavoro sul campo. La sosta intanto restituirà brillantezza e nuova linfa ai giocatori più rappresentativi, rimasti tutti in panchina quelli impegnati negli spareggi e 'gestiti' nel minutaggio quelli impegnati nelle amichevoli. Tra i pochi rimasti a Castelvolturno, Sarri ha potuto lavorare con Mario Rui sul piano fisico e dei movimenti nella catena di sinistra, e lo stesso farà da martedì alla ripresa. Stesso discorso per Adam Ounas, che prosegue nel suo apprendistato: schierato sia a destra che a sinistra nei finali di partita, è stato provato anche da falso nove, ma per quella posizione chiaramente si attende gennaio per dare un'alternativa a Mertens.

Rispetto all'anno scorso, Milik è stato operato una ventina di giorni prima e quindi le stime sono di un ritorno in gruppo per il periodo natalizio. L'anno scorso dopo un mese di lavoro con la squadra tornò a giocare match ufficiali, ed in questo senso la sosta invernale di gennaio può venire in aiuto, ma la società sembra convinta di sfruttare l'investimento Inglese - acquistato l'ultimo giorno di mercato - per avere un giocatore già pronto. L'arrivo del classe '91 regalerebbe nuove soluzioni a Sarri, pur chiudendo ogni discorso su un possibile intervento per un esterno offensivo, dovendo già fare un investimento oneroso anche per un laterale al posto di Ghoulam e avendo a quel punto anche una carta Mertens nel suo vecchio ruolo per sostituire all'occorrenza Insigne. La società programma gennaio mentre Sarri lavora per arrivarci tenendo la testa del campionato.