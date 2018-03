Napoli, Sarri: "Strano il gol subito. Scudetto? Puntiamo agli 87 punti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri, tecnico del Napoli, ha analizzato il pareggio in casa del Sassuolo ai microfoni di SkySport: "Abbiamo sofferto perché siamo andati in svantaggio in maniera strana, dopo alcune situazioni favorevoli. E' stato problematico dare ritmo contro un Sassuolo che ha puntato a portare a casa il risultato. Poca qualità in attacco? Abbiamo creato molto anche oggi. E' un momento in cui sfruttiamo una percentuale ridotta delle palle gol che creiamo. Ci sono momento che con lo stesso numero di occasioni facevamo sei gol. Abbiamo sbagliato molto di più a livello tecnico del solito. Milik? Sta mettendo minuti nelle gambe e oggi è stato pericolosissimo. Per noi è una soluzione importante. Dobbiamo lavorare per portarlo ad un minutaggio maggiore. Lo scontro diretto con la Juve decisivo per lo scudetto? Noi vogliamo raggiungere gli 87 punti che è il record del Napoli di tutti i tempi. Oggi dispiace aver perso due punti per questo motivo".