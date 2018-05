Napoli, Sarri tra l'orgoglio del record e le polemiche su Inter-Juve

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Maurizio Sarri è stato accontentato. Smaltita la delusione per l'esito del campionato, il Napoli ha ritrovato la spettacolarità e l'efficacia del suo possesso palla in velocità ed ha dominato sul campo della Sampdoria, raggiungendo gli 88 punti, nuovo record del club partenopeo e con una giornata ancora da disputare per provare a superare i 90 punti. Un cammino straordinario e, non a caso, quella del Napoli è già una quota punti mai raggiunta da una squadra seconda classificata e vincendo l'ultima sarebbe addirittura nella top5 di quelle che hanno totalizzato più punti, al di sopra di tante squadre scudettate.

Orgoglio, ma anche rammarico. Il tecnico sottolineato la gravità degli infortuni a Ghoulam e soprattutto a Milik, decisivo nel concretizzare il dominio partenopeo con un gran sinistro all'incrocio, che in un rosa piuttosto ristretta avrebbe dato riposo a Mertens o Insigne (riportando il belga a sinistra). Il pensiero però è sempre focalizzato alla sera di Inter-Juve: "Non so se abbia vinto la squadra più forte, la più potente sicuramente. La squadra ha subito il contraccolpo per il modo in cui è maturato. Il rammarico è che abbiamo perso un campionato in albergo, non sul campo". Polemiche velate sugli episodi arbitrali, su cui è stato più chiaro nei giorni scorsi De Laurentiis parlando di campionato falsato a causa di errori non corretti dal VAR.

I due si incontreranno tra mercoledì e giovedì, giorno in cui è fissata anche la cena di fine stagione. Sarri ha sorvolato l'argomento, ribadendo solo alla Rai le perplessità sulle possibili cessioni: "Bisogna fare delle valutazioni, ci sono dei ragazzi con clausole che sono ambiti da grandissimi club e trattenerli diventa difficile. Se sono disposto a cambiare il Napoli e ad adattarmi a un nuovo Napoli? Si sta parlando di teoria, ci dovrebbero essere delle condizioni da rispettare da entrambe le parti in maniera seria". In realtà, dopo Hamsik, Koulibaly e Hysaj, nel post-partita anche Albiol ha auspicato la conferma di Sarri per rilanciare la sfida alla Juventus. Qualche cessione sembra inevitabile, come quella di Mertens tramite clausola, ma non c'è la sensazione di una rivoluzione.