Napoli, Sarri tra rinnovo e Premier: De Laurentiis prepara la super offerta

Il rinnovo di contratto di Maurizio Sarri continua a tenere banco in casa Napoli e il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola analizza i dubbi del tecnico, indeciso sul prolungare il suo accordo con gli azzurri o prendere un'altra strada. L'allenatore non ha sciolto le riserve sul suo futuro e l'Inghilterra potrebbe essere una sfida avvincente. Ma De Laurentiis è pronto a offrirgli un ingaggio importante per convincerlo a restare nel capoluogo campano.