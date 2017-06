Napoli, Sarri traccia la strada: un ex fedelissimo per la corsia mancina

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Zero stravolgimenti e ulteriore miglioramento delle seconde linee. Questo l'obiettivo del mercato estivo del Napoli dopo un girone di ritorno da primo in classifica. Si avvicina anche il rinnovo di Reina e, ad esclusione per ora di Ghoulam, il club ha blindato quasi l'intera rosa di Sarri ed inevitabilmente - non solo per un monte ingaggi arrivato intorno ai 100mln di euro - si può intervenire sulle alternative liberando però posto nella lista dei 25.

Oltre agli esterni offensivi Berenguer ed Ounas e le manovre per il portiere - in questo momento più per un giovane da far crescere alle spalle di Reina - il Napoli si muove anche per la corsia mancina. Il Napoli conta di arrivare al rinnovo di Ghoulam, ma c'è da far fronte anche al malumore di Strinic, che già la scorsa estate manifestò la voglia di andare via per trovare più spazio e riconquistare la nazionale. Per questo il Napoli è in pressing per Mario Rui della Roma, ma che Sarri conosce bene dall'esperienza ad Empoli. Una soluzione che di certo non entusiasma la piazza, che non andrebbe a colmare quel gap fisico palesato nelle grandi sfide, ma che offrirebbe piuttosto continuità nel palleggio da dietro ed una soluzione più difensiva. Una trattativa però impostata su indicazioni di Sarri, consapevole che i tempi di apprendimento in quel ruolo non sono brevi. Un suo ex fedelissimo si sposerebbe bene con l'obiettivo tracciato: avere una rosa pronta già per il preliminare.