Napoli, Sarri verso l'addio. E De Laurentiis sogna Antonio Conte

Fonte: TuttoNapoli.net

Clamorosa indiscrezione di mercato riguardante la panchina del Napoli riportata da Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del club azzurro. In particolare Maurizio Sarri sarebbe sempre più vicino all'addio con il Chelsea pronto a stringere per lui. Per questo motivo Aurelio De Laurentiis si sta già muovendo per l'eventuale sostituto e secondo l'emittente in cima alla lista del patron azzurro ci sarebbe Antonio Conte.