Napoli, Sarri vuole il record e Koulibaly rilancia già la sfida alla Juve

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per Sarri non è cambiato molto rispetto ai giorni successivi alla vittoria di Torino. Proprio come se fosse in lotta per lo Scudetto, vuole vincere le prossime due partite e non macchiare nel finale un campionato straordinario. L'incontro con De Laurentiis, in programma probabilmente giovedì prima della cena di fine anno con la squadra, può attendere: l'obiettivo è il record di punti, che dista un punto, ma non gli basterebbero due pareggi per essere soddisfatto superando quota 86 punti. Nelle ultime conferenze non ha nascosto il desiderio di superare i 90 punti con due vittorie e l'ha ripetuto alla squadra anche ad inizio settimana, consapevole che non è semplicissimo giocare senza obiettivi reali dopo aver duellato con la Juventus per mesi punto a punto.

Di fronte ci sarà la Sampdoria di Marco Giampaolo. Proprio il suo successore ad Empoli, per molti indicato direttamente da Sarri al club toscano per dare continuità al suo lavoro, che non a caso sembra anche la scelta più probabile di De Laurentiis qualora si dovesse trovare a sostituire il proprio allenatore. Difficile interpretare le parole dei due, mediaticamente prevalgono sensazioni negative, anche se prima da Hamsik e poi da Koulibaly sono arrivati messaggi di fiducia sul tecnico. Il difensore ieri a Sky ha rilanciato la sfida alla Juventus e indirettamente anche la sua permanenza, tra le più discusse nell'ultimo periodo: "E' mancato pochissimo. Speriamo di crescere ancora, l’anno prossimo dovremo fare ancora di più per questo scudetto. Fare tutti questi punti è difficile, in un altra stagione avremmo già vinto lo scudetto da qualche partita. Speriamo che l'anno prossimo possiamo crescere ancora di più per vincere lo scudetto, è una città che ha bisogno di questo titolo". Parole importanti di uno dei giocatori insostituibili per Sarri e che non è escluso possano incidere anche sul futuro di Sarri.