Napoli, Sarri vuole restare. De Laurentiis offre 4 mln a stagione

© foto di www.imagephotoagency.it

"Rosa più ampia per vincere a lungo. Sarri anticipa la scelta di restare". Il tecnico toscano, riporta Il Mattino, lascia intendere di voler continuare ancora in azzurro. Presto le parti cercheranno un'intesa: la clausola andrà via solo a giugno, ma è chiaro che l'offerta di De Laurentiis sarà corposa, magari attorno ai 4 milioni di euro.