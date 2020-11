Napoli-Sassuolo 0-0 a fine primo tempo. Consigli due volte decisivo, ma c'è equilibrio

vedi letture

Termina senza reti, nonostante diversi tiri in porta, la sfida tra Napoli e Sassuolo del San Paolo, purtroppo ancora una volta desolatamente vuoto. Per gli azzurri almeno tre occasioni importanti, mentre il Sassuolo palleggia bene e prova a fare male in velocità, anche se le tantissime assenze offensive si fanno sentire, specie quella di Caputo.

Partenza a spron battuto da parte di entrambe le squadre, apprezzabile in particolare il pressing alto del Sassuolo, che cerca il recupero della palla alto con sette uomini negli ultimi 30 metri della metàcampo azzurra. Gattuso chiede invece spazi stretti ai suoi, chiamati a dialogare in velocità e innescare Osimhen con suggerimenti verticali. Ed è proprio il nigeriano ad avere la palla del vantaggio al decimo minuto: clamoroso errore in fase di rinvio di Consigli, il quale regala palla all'avversario, che controlla e tiro: solo lo scatto felino dell'estremo difensore, e il successivo tuffo, evita la rete dello svantaggio ai neroverdi. Ancora il nigeriano pericoloso alla mezz'ora: stavolta è Muldur a perdere palla, il nigeriano parte in velocità e si libera bene al tiro, ma conclude alto e spreca così la seconda palla gol della sua gara. Ancora Napoli due minuti dopo: Koulibaly manovra, Mertens rifinisce e Fabian Ruiz conclude, ma è ancora bravissimo Consigli a negare il gol ai padroni di casa. L'ultimo tiro del primo tempo lo firma però la squadra di De Zerbi: Boga si libera dal limite dell'area e prova il sinistro, trovando però Ospina attento.