Napoli-Sassuolo, 1-0 il parziale: decide Ounas ma gli azzurri sprecano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Napoli in vantaggio 1-0 sul Sassuolo alla fine del primo tempo, ma il vantaggio azzurro poteva essere ben maggiore. Gara che si è messa subito in discesa per gli uomini di Ancelotti, avanti dopo 3 minuti grazie ad Adam Ounas, bravo a fulminare Consigli dopo un clamoroso errore di Locatelli in fase di impostazione. La rete immediata esalta il Napoli e crea qualche difficoltà mentale al Sassuolo che impiega almeno 15 minuti per riorganizzarsi, ma gli azzurri non sfruttano le tante occasioni capitate a Zielinski, Mertens e Rog (bravo il numero 1 neroverde in almeno un paio di occasioni). Il Sassuolo, schierato in campo col 3-4-3, esce fuori nella seconda parte di frazione creando qualche pericolo soprattutto con Djuricic e Lirola, ma Ospina si salva senza grossi affanni in un paio di circostanze. E il risultato, come detto, dopo i primi 45 minuti è fermo sull'1-0.