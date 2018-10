Napoli-Sassuolo, 2-0 il finale: Ounas-Insigne abbattono i neroverdi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche la decima versione ancelottiana del Napoli vince e convince. Avversario di turno il Sassuolo, squadra spesso e volentieri rimasta indigesta agli azzurri nel passato. La rete in apertura di Ounas sembrava il preludio ad un successo tranquillo, ma gli uomin idi Ancelotti hanno dovuto attendere il 72esimo, minuto del raddoppio di Insigne, per tirare un sospiro di sollievo.

SUBITO OUNAS, MA QUANTI ERRORI - Come detto pronti via e Adam Ounas trova la prima gioia italiana, alla prima da titolare in Serie A. Palla regalata da Locatelli al limite dell'area, tiro centrale ma potente e Consigli battuto. Il Sassuolo incassa il colpo e prova a riorganizzarsi, ma agli uomini di De Zerbi occorrono 10-15 minuti per trovare le giuste misure. E il Napoli prova a raddoppiare, prima con Zielinski, poi con Mertens. Ma il numero uno neroverde è bravo in almeno un paio di occasioni. Nella seconda parte del primo tempo viene fuori anche il Sassuolo che ci prova prima con una percussione di Lirola, poi con una bella conclusione di Djuricic ben controllata da Ospina.

GESTIONE E RADDOPPIO - Nella ripresa, grazie agli aggiustamenti di De Zerbi che manda in campo subito Bourabia e Berardi, il Sassuolo sembra crederci maggiormente ed impegna due volte Ospina, comunque sempre sicuro. Soprattutto l'ingresso di Berardi sembra essere un toccasana per i neroverdi che però poco dopo il 70esimo si devono arrendere alla magia di Lorenzo Insigne, entrato in campo al posto di Ounas: palla ricevuta al limite da Hysaj, sguardo alla porta e parabola a girare sul secondo palo imparabile per Consigli. Gara virtualmente chiusa, ma il Sassuolo trova comunque il modo di impensierire Ospina, prima con Berardi poi con Babacar. Ma il numero uno colombiano, quasi sempre con i piedi, riesce a neutralizzare ogni tentativo neroverde. E il Napoli, dopo il ko con la Juventus, torna immediatamente alla vittoria e riprende la propria corsa in campionato.