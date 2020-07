Napoli-Sassuolo 2-0, le pagelle: Hysaj in serata sì, Djuricic insidioso. Deludono Milik e Callejon

NAPOLI

Ospina 6: Sui gol, annullati per fuorigioco, non ha particolari colpe. Per il resto gioca una partita sufficiente con qualche disimpegno da rivedere.

Di Lorenzo 6: Come tutta la difesa è bravo a far scattare la trappola del fuorigioco quando serve. Gioca molto sulla difensiva limitando le scorribande sulla fascia.

Manolas 5,5: La difesa del Napoli traballa pericolosamente e lui non è esente da colpe. Fatica contro la velocità e il movimento delle punte avversarie con tanto di scivolata maldestra in occasione del secondo gol annullato a Djuricic. Tiene bene però la linea del fuorigioco.Dal 59° Maksimovic 6: Centimetri e muscoli nel finale per blindare la difesa azzurra dagli assalti neroverdi.

Koulibaly 6: Anche lui soffre la vivacità degli avversari e di Caputo in particolare che non dà punti di riferimento. Bene nel muoversi a tempo con gli altri nei quattro fuorigioco che portano ad altrettanti annullamenti dei gol del Sassuolo.

Hysaj 7: Arrembante fin dal primo minuto è una spina nel fianco della difesa del Sassuolo. Segna il suo primo gol in Serie A e con il Napoli con un gran tiro dalla distanza. Nella ripresa bada più a difendere gli assalti dei neroverdi.

Fabian 5,5: Non brillante come altre volte. Fatica ad accompagnare l’azione con continuità e spesso si fa prendere in mezzo nella rete di passaggi avversaria senza riuscire a filtrare adeguatamente. dal 78° Allan 6,5: Ha il merito di segnare il gol del 2-0 nel finale che mette in cassaforte la vittoria azzurra.

Lobotka 5,5: Diversi appoggi sbagliati e poco filtro a protezione della difesa. Non la sua miglior prestazione.

Zielinski 6,5: Uno dei più vivaci e attivi, sopratutto nel primo tempo. Qualche buon assist non sfruttato e anche un paio di tentativi personali che però non vanno a segno. Si spegne col passare del tempo. Dal 78° Elmas SV: Pochi minuti per mettersi in mostra.

Callejon 5: Prestazione opaca dell'esterno spagnolo che si vede solo una volta pericolosamente in avanti. Sbaglia moltissimi palloni e mette in difficoltà Di Lorenzo alle sue spalle faticando a pressare chi gli si presenta davanti Dal 66° Politano 6,5: Una sua spizzata dà il via al gol del 2-0 definitivo. Entra bene in gara colpendo anche un palo.

Milik 5: Fa a sportellate coi centrali neroverdi e ha la peggio. Non si rende mai pericoloso negli ultimi 20 metri e anche le sponde per gli inserimenti dei compagni sono rare. Dal 66° Mertens 6: Suo l’assist per Allan in occasione del 2-0. Si dimostra generoso senza farsi ingolosire dalla gloria personale.

Insigne 6: Con Hysaj forma una catena che nel primo tempo fa soffrire il Sassuolo. Taglia, si allarga e poi prova anche la conclusione a rete senza fortuna, ma è sempre nel vivo del gioco.

Gattuso 6,5: L’applicazione del fuorigioco da parte della sua squadra è perfetta, ma quanti rischi. Contro una squadra che gioca come il Barcellona, ma con meno qualità, la squadra soffre per lunghi periodi, sopratutto a cavallo dei due tempi. Contro i catalani servirà qualcosa di più. Azzecca i cambi nel finale.

SASSUOLO

Consigli 6: Forse sul gol di Hysaj potrebbe fare qualcosa di più. Per il resto appare sicuro nei vari tentativi degli azzurri. Nulla può sul raddoppio di Allan.

Muldur 5: Dal suo lato il Napoli crea i maggiori pericoli con uno scatenato Hysaj e un vivace Insigne. Lui spesso si trova in mezzo e soffre. Va detto che Berardi non lo aiuta molto ripiegando raramente. dal 45° Toljan 6: Meglio del compagno che sostituisce anche perché il Napoli è meno arrembante.

Marlon 6,5: Non concede praticamente nulla a Milik. Preciso e pulito negli interventi in anticipo. Inoltre non spreca mai una palla anche a costo di prendere qualche rischio in più. Come chiede De Zerbi.

Ferrari 6: Qualche sbavatura in più del compagno, ma anche lui soffre poco al cospetto dell’attacco azzurro.

Rogerio 6: Gara attenta in difesa, concede solo un’occasione a Callejon. Quando può accompagna l’azione offensiva pur senza essere travolgente come in altre occasioni. Dal 88° Manzari Sv: Pochi minuti per tentare l’assalto finale.

Magnanelli 6: Centrocampista di lotta e di governo si sarebbe detto una volta. Gara attenta e grintosa da parte dell’esperto centrocampista.

Locatelli 6: Attento e preciso in mezzo al campo. Si alterna con Magnanelli nei compiti di costruzione e interdizione soffrendo solo a tratti, nel primo tempo soprattutto, i centrocampisti azzurri. dal 82° Kyriakopooulos Sv: Si piazza in difesa, ma non ha grandi occasioni per mettersi in mostra.

Berardi 5,5: Dovrebbe rientrare di più nel primo tempo per aiutare Muldur, ma non lo fa. In avanti dialoga a occhi chiusi con Caputo, ma dovrebbe fare più attenzione quando scatta per non finire in offside.

Djuricic 6,5: La sua non è una serata fortunata con due reti annullate per fuorigioco. È però una spina costante per la difesa del Napoli con il suo movimento che non dà punti di riferimento. dal 82° Haraslin sv: Pochi minuti per l’assalto finale.

Traore 6: Non gioca nel suo ruolo naturale, ma si applica a quello che gli chiede il mister ripiegando anche in difesa per non lasciare solo Rogerio. Quando ha campo davanti ne approfitta e mette in difficoltà Di Lorenzo. Dal 72° Raspadori 6: Entra bene in partita cercando di dare vivacità alle azioni offensive dei neroverdi.

Caputo 6,5: Tantissimo movimento per fare sponda coi compagni, aprire spazi e andare alla caccia del gol. Anche lui si vede annullare un gol per fuorigioco.

De Zerbi 7: Dopo qualche sbandamento iniziale la sua squadra comincia a macinare gioco e mettere alle strette il Napoli. La sua squadra anche quattro gol, ma tutti gli vengono annullati (giustamente). Tanti complimenti e tanta amarezza per una punizione troppo pesante.