Napoli-Sassuolo, record di gol annullati. I precedenti: tre reti annullate nella stagione 2018/19

Con quattro gol annullati dal VAR, la sfida tra Napoli e Sassuolo è passata alla storia. Questa è stata la partita di Serie A con più reti annullate dal VAR da quando è stato istituito e tra l'altro tutte per lo stesso motivo. In Serie A il VAR in questa stagione aveva annullato al massimo due reti nella stessa partita, in Lazio-Bologna, Bologna-Napoli e Napoli-Brescia. In Lazio-Milan del mese scorso, invece, furono due le reti tolte per fuorigioco, uno a Ibrahimovic e l'altro a Lazzari.

Per trovare invece una partita con ben tre reti annullate bisogna tornare indietro alla quinta giornata della Serie A 2018/19, nel settembre 2018 quando nella vittoria dell'Inter in casa della Sampdoria (1-0, Brozovic al 94') vennero cancellati i gol di Nainggolan, Asamoah e Defrel.