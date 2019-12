Napoli, scadenze e 4-3-3 aprono anche alle uscite a gennaio

Non solo acquisti a gennaio. Col cambio di modulo che rimescola anche numericamente le carte e diverse scadenze contrattuale, il Napoli dovrebbe muoversi anche in uscita. In alcuni casi potrebbe trattarsi anche di anticipare qualche operazione prima della vera rivoluzione che prenderà il via a giugno, a fine stagione, quando terminerà definitivamente il ciclo di molti giocatori che hanno tenuto per tanti anni gli azzurri ad alto livello nel calcio italiano.

4-3-3 RIMODELLA LA ROSA - Il nuovo modulo, e soprattutto il modo di intenderlo di Gattuso, potrebbero spingere la società a rivedere qualcosa. In lista di sbarco c'è Amin Younes, arrivato a parametro zero e che ha grande mercato in Bundesliga, sia perché chiede maggiore spazio ma anche perché a sinistra l'idea è di avere Insigne e Lozano a piede invertito. Così si aprirebbe uno spazio anche a destra per affiancare a Callejon un esterno - in stile Politano - per avere un mancino che rientri nel campo. Potrebbe già terminare l'esperienza in azzurro di Fernando Llorente, al momento terza scelta - dietro Milik e Mertens - perché col nuovo modulo c'è spazio solo per una punta da titolare.

SCADENZE - La posizione di Llorente è legata anche a quella di Dries Mertens, in scadenza di contratto a giugno. Il belga vorrebbe restare, per ora rifiuta il Borussia Dortmund, ma non c'è accordo col Napoli sul rinnovo. Stesso discorso sugli esterni con Callejon, che però dovrebbe terminare la stagione in azzurro. In uscita c'è anche Elseid Hysaj, accostato da tempo alla Roma, perchè pur essendo in scadenza 2021 non è mai partita una trattativa per il rinnovo. Difficile la partenza dei titolari più richiesti, Koulibaly su tutti. Per le operazioni più grosse se ne parlerà in estate, quando partirà per tanti motivi una vera e propria rivoluzione.