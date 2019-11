Napoli scarico e impreciso: così pure la zona Champions si complica

© foto di www.imagephotoagency.it

Prestazione da dimenticare. Il Napoli spumeggiante visto con l'Atalanta è sparito, inghiottito dalle polemiche - probabilmente prolungate erroneamente fino alla giornata di ieri col il ricorso per Ancelotti a 3 ore dal match - e la speranza del club di trasformare la rabbia in energia positiva s'è scontrata con la preoccupante fragilità mentale di un gruppo che è stata ammessa peraltro da Insigne nel post-partita ("Non era facile scendere in campo dopo quello che è successo con l'Atalanta") e che da anni rappresenta un deficit pesantissimo di personalità.

Emblematico l'approccio alla gara, subendo la Roma fino al possibile 2-0, evitato solo da Meret parando il rigore a Kolarov. Solo in quel momento è entrata in campo la squadra di Ancelotti, capace in una ventina di minuti di creare tre presupposti per fare gol, subire un salvataggio sulla linea e di colpire l'ottavo e poi il nono legno stagionale nella stessa azione con una traversa di Milik ed un palo di Zielinski a seguire. "Non segnare almeno l'1-1 prima dell'intervallo ha abbattuto la squadra", le parole di Davide Ancelotti, giusto per confermare le fragilità mentali di un gruppo fagocitato probabilmente dai suoi stessi proclami estivi e schiacciato dalle pressioni.

Come tutti i periodi complessi, nella ripresa sono arrivati anche gli episodi a complicare le cose, come un braccio largo di Mario Rui che ha spianato la strada alla Roma. Con un semplice calcolo delle occasioni, si dirà che il Napoli non ha fatto meno della Roma, ma resta impensabile giocare appena una ventina di minuti ai propri livelli per poter uscire con un risultato positivo contro una squadra forte ed in un buon momento. La classifica quest'oggi per il Napoli peggiorerà ulteriormente e potrà risollevarla - in ottica terzo e quarto posto - solo iniziando con umiltà un nuovo campionato che deve avere come obiettivo il posto Champions. Martedì la possibilità di ripartire subito, mettendo a posto il discorso qualificazione, ma col Salisburgo bisognerà liberare la mente, ritrovare certezze dal punto di vista tattico e proporre una delle migliori versioni del Napoli.