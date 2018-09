Napoli, sconfitto ma non ridimensionato, sfiorato il pari in dieci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli scivola a -6 dalla vetta, uscendo sconfitto dallo Stadium per 3-1 ma non ridimensionato al cospetto di una Juventus che si conferma naturalmente super-favorita per lo Scudetto con la miglior prova finora di CR7 che propizia tutti i gol bianconeri. La squadra di Carlo Ancelotti ha il merito di partire a mille - come accaduto quest'anno già a Torino, ma contro gli uomini di Mazzarri - colpendo prima un palo, poi trovando il vantaggio con Mertens su assist di Callejon grazie alla pressione alta di Allan, e facendo male con almeno un altro paio di ripartenze. Ma ha poi il demerito di concedere troppo campo alla Juventus, conquistando di pura fisicità metro su metro fino al pari, per la fase di gara più criticata da Ancelotti: "Non siamo distanti, abbiamo fatto una buona gara, pure in 10, ma dobbiamo gestire meglio il momento di difficoltà che a Torino lo sappiamo arriva per tutti".

Non manca un pizzico di sfortuna nella ripresa con i padroni di casa che passano subito avanti, sfruttando la respinta di Ospina sul palo che recapita una palla comoda all'accorrente Mandzukic per il 2-1. Il Napoli torna a proporre il suo calcio, ma si perde più che altro sulla gestione confusionaria dei gialli dell'arbitro Banti (definita "superficiale" da Ancelotti nel post-partita e condizionata da "un ambiente molto caldo" e criticata un po' da tutte le moviole dei quotidiani sportivi) con Mario Rui che nonostante il metro di giudizio è ingenuo nel rimediare un secondo giallo dopo un primo indubbiamente eccessivo. Seppur con l'uomo in meno il Napoli trova un varco nella migliore difesa d'Europa: tacco di Insigne per Milik, palla a Callejon che però è troppo scolastico nel tiro e fallisce il possibile 2-2. Non fa drammi comunque Carlo Ancelotti, consapevole di aver avuto un calendario complicato e di essersi messo alle spalle in sette giornate ben sei squadre finite tra le prime dieci della scorsa stagione: "Ci sta perdere a Torino, come ci sta che la Juve possa perdere a Napoli. Loro hanno vantaggio in questo momento, noi dobbiamo continuare a crescere e queste gare non possono che esserci utili. Sono convinto che saremo competitivi fino alla fine, anche la partita di oggi l'ha detto".