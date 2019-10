Napoli, scoppia il caso Insigne: i motivi della tribuna di ieri

© foto di Insidefoto/Image Sport

Scoppia il caso Insigne in casa Napoli dopo la tribuna del capitano azzurro nella partita pareggiata contro il Genk in Champions League. La "scelta tecnica" di Ancelotti fa molto discutere, perché arrivata a margine di una partita importante per il percorso europeo e perché apparsa fin da subito netta anche nel messaggio da mandare allo stesso calciatore. Dopo il Cagliari già c'era stata una prima frizione tra il tecnico e il Magnifico, con malumori tattici che però nascono addirittura dall'estate. Insigne non ama giocare da quarto di centrocampo e dopo un paio di tentativi andati a vuoto di riportarlo in un tridente offensivo, il suo compito è diventato con continuità proprio quello che non gli piace. Da qui sono arrivate alcune prestazioni al di sotto degli standard del giocatore della Nazionale culminate con questa clamorosa esclusione. Adesso Ancelotti dovrà essere capace di recuperare il rapporto con il giocatore simbolo del post Hamsik ma non sarà facile anche perché in città non si parlerà d'altro. A riportarlo è Il Mattino.