vedi letture

Napoli, scout del Real Madrid al Rigamonti per seguire da vicino Fabian Ruiz

Fabian Ruiz, in gol a Brescia, è il principale obiettivo di mercato del Real Madrid. Il quotidiano AS fa sapere che al Rigamonti c'era uno scout che lo ha ammirato dal vivo. Al momento i discorsi per il rinnovo sono stati interrotti. De Laurentiis vorrebbe inserire una clausola da 150 milioni, ma questa cifra è un ostacolo, ma le parti coinvolte non escludono che l'accordo in futuro possa essere raggiunto trovando un punto d'intesa. Il rinnovo, comunque, non escluderebbe l'addio. Il Real Madrid è disposto ad offrire 80 milioni la prossima estate per lo spagnolo. Su Fabian c'è anche il Barcellona.