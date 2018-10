Napoli, se lascia Diawara pronto l'assalto a Lobotka per il centrocampo

© foto di J.M.Colomo

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto riguardo il centrocampo di Ancelotti, che potrebbe subire qualche ritocco in inverno: se infatti Diawara dovesse chiedere di andar via, la società azzurra sarebbe pronta a dare l'assalto a Stanislav Lobotka, centrocampista slovacco del Celta Vigo seguito già in estate. Lo slovacco, al pari di Skriniar, è finito nell'occhio del ciclone per un comportamento non esemplare in Nazionale, che ha portato alle dimissioni di Kozak.