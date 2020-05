Napoli, secondo giorni di allenamenti individuali. Da domani via al secondo ciclo di tamponi

Secondo giorno di allenamenti facoltativi per il Napoli di Gattuso a Castel Volturno. In questo momento - riporta Sky Sport - sta lavorando il secondo gruppo di giornata (in mattinata invece spazio ai portieri), con la sessione iniziata intorno alle 12: tra questi Politano, Insigne, Zielinski, Manolas e Maksimovic. Alle 14 poi sarà il turno del terzo gruppo con i vari Callejon, Mertens, Milik e via via tutti gli altri.

Domani, invece, il Napoli - in linea col protocollo dettato dal presidente De Laurentiis - inizierà il secondo giro di tamponi per tutti i giocatori della rosa. In mattinata il primo tampone, a distanza di 24 ore i risultati, poi successivamente via al secondo tampone così come è stato fatto la scorsa settimana.