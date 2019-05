© foto di www.imagephotoagency.it

Pochi tifosi, troppo pochi nella serata in cui il Napoli ha conquistato un secondo posto in classifica che, dando uno sguardo alla storia del club, non è certo la prassi. Napoli-Cagliari questa sera è andata in scena in un San Paolo pressoché deserto, con 16.171 spettatori presenti sugli spalti.

La squadra partenopea, che ha vinto lo Scudetto per due volte nella sua storia, chiuderà al secondo posto per l'ottava volta. Di seguito il dato.

1967/1968

1974/1975

1987/1988

1988/1989

2012/2013

2015/2016

2017/2018

2018/2019