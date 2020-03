Napoli, sedute video e meno pressione: il piano di Gattuso per battere il Barcellona

La marcia di avvicinamento del Napoli verso la grande sfida di Champions League contro il Barcellona prosegue in modo strano, ovviamente segnata dalla sospensione del campionato e da ciò che accade a causa del coronavirus. Gattuso ha in mente un piano ben preciso per togliere pressione ai calciatori che però dovranno comunque restare concentrati per ripetere la gabbia anti Messi che all'andata ha funzionato. Intanto l'allenamento del venerdì è stato cancellato, poi ogni dettaglio verrà studiato nel particolare con lunghe sedute video. La squadra non sarà snaturata per colpa dell'avversario: si lavora al modo migliore per propiziare nuove vie di accesso al gol, necessario per superare il turno visto l'1-1 dell'andata. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.