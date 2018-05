Napoli, seguiti ancora Politano e Verdi: in estate nuovo assalto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli pensa già al prossimo mercato e per l'attacco continua a seguire sia Matteo Politano che Simone Verdi. Lo scorso inverno il club azzurro aveva provato a portarli in Campania ma le trattative non erano andate a buon fine. Nei prossimi mesi però i partenopei torneranno all'attacco, per provare ad acquistarne almeno uno dei due. A riportarlo è Sky Sport.