Napoli, sei big per Koulibaly ma il centrale vuole restare

L'ex presidente della FIGC Carlo Tavecchio, alla guida della Federazione un anno fa quando la Nazionale di Ventura fallì l'accesso al Mondiale con l'eliminazione da parte della Svezia, stasera sarà ospite a San Siro per assistere alla partita valida per la Nations League tra Italia...

Italia, contrattura muscolare per Romagnoli: al suo posto Acerbi

Dalle valigie ai vetri per smartphone fino a Nike: tutti gli sponsor di CR7

Juve attende Pjanic per accertamenti

Sassuolo, confermata frattura composta al perone per Adjapong

Monopattino elettrico per Ronaldo. E il brasiliano rischia la multa

Milan, domani gli accertamenti per Romagnoli

Atalanta in lutto, è morto Flemming Nielsen

Italia, convocati in Nazionale Kean e Mancini

Fiorentina, riposo fino a lunedì per Pezzella. Poi nuovi esami

Juventus, nulla di grave per Pjanic

Brasile-Uruguay, le formazioni ufficiali. Tanti italiani in campo

Inter, verso i 60mila spettatori per il match contro il Frosinone

Cagliari: lavoro personalizzato per Faragò, Farias e Klavan

Roma, De Rossi verso la guarigione: rientro in gruppo nei prossimi giorni

Milan, nuove conferme: operazione in vista per Bonaventura

Oggi in TV, stasera l'Italia sfida il Portogallo

Campionati Europei U19, le partite in programma

Sulle pagine del Corriere dello Sport si parla del futuro di Kalidou Koulibaly . Il centrale del Napoli piace praticamente a tutti i top club europei: Real Madrid, Bayern Monaco, PSG, le due squadre di Manchester, Barcellona. La rivelazione di Kalidou, si legge, svelata ad alcuni amici, è quella di voler restare proprio in azzurro, vista la soddisfazione per la sua situazione tecnica e contrattuale.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy