Napoli, sei cambi e imprevedibilità: a Torino con l'ennesima identità

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un'esame importante attende il Napoli. La squadra di Ancelotti è reduce da tre vittorie consecutive in campionato (subendo un solo gol, su rigore) ed ha tutti gli effetti trovato la strada giusta, con il ko di Genova a segnare il punto di rottura, il taglio del cordone ombelicale dal Napoli di Sarri col successivo passaggio al 4-4-2 che tanti benefici ha portato, dando solidità ed esaltando ogni azzurro che sembra trovarsi alla perfezione col nuovo vestito tattico. Al big-match di Torino gli azzurri ci arrivano con tre punti di distanza, merito dei bianconeri che sono a punteggio pieno nonostante una fisionomia forse ancora da trovare con CR7, ma in fin dei conti uno scenario ampiamente preventivabile ai nastri di partenza considerando i due calendari ed il cambio in panchina che inizialmente va metabolizzato.

Un risultato positivo allo Stadium aiuterebbe non poco il processo di crescita della squadra di Ancelotti. Dal punto di vista della fiducia nel progetto tecnico che sta portando avanti, ma anche dell'entusiasmo considerando che poi il calendario inizierà a sorridere avendo a quel punto già affrontato sei delle prime otto della scorsa stagione. Ancelotti continuerà a ruotare gli uomini a disposizione (ha impiegato finora tutti i 21 giocatori a disposizione) per gestire le forze in vista anche del Liverpool, avere una squadra fresca ed ancora una volta imprevedibile per l'avversario. Rispetto al Parma dovrebbero rientrare Ospina tra i pali, Albiol e Hysaj in difesa nella linea con Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo Hamsik, che agirà con Allan, e Callejon a destra mentre Zielinski verrà confermato a sinistra. In attacco invece è aperto il ballottaggio per affiancare Insigne: Mertens ha riposato col Parma, ma Milik è reduce da doppietta e assist. La scelta tra due giocatori così diversi dipenderà dall'interpretazione del match che vorrà Ancelotti.