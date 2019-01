Napoli, senti Kovac: "James si sta giocando il suo futuro al Bayern"

© foto di Imago/Image Sport

"È ovvio che James si sta giocando il futuro". Parla Niko Kovač, tecnico del Bayern Monaco, che in conferenza stampa ha analizzato la situazione di James Rodriguez, accostato anche al Napoli di recente: "Tutti i nostri giocatori devono dare il massimo e questo vale anche per lui. L'ho visto motivato, vuole giocare di più rispetto al girone di andata ma per ottenerlo deve dare il 100%".