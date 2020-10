Napoli, senti Osimhen: "Cresciuto guardando Drogba. Il calcio è l'unica cosa che ho in testa"

Lunga intervista ai canali ufficiali del Napoli per Victor Osimhen. L'attaccante, tra i protagonisti dell'avvio di campionato degli azzurri, ha parlato a 360° tra campo e vita privata: "Sono cresciuto guardando giocare Didier Drogba, è stato un esempio per me. Un giorno mi stavo allenando e mia zia mi ha chiamato, chiedendomi se sapevo chi le ricordavo. Mi ha detto di andare a vedere come giocava Drogba. Lì mi sono innamorato del suo modo di giocare e del tipo di persona che è. Da quel momento vedere giocare Drogba ha avuto un impatto importante sul mio futuro, mi ha aiutato molto".

"Il mio sogno è vincere il premio per il miglior calciatore africano dell'anno. Devo fare ancora molta strada e sto lavorando per raggiungere questo obiettivo. Penso di essere sulla strada giusta. Non sarà semplice, ma come persona avere una famiglia sarebbe un sogno. Ma ho ancora molte cose da fare e quindi non ci penso per ora. Il calcio è l'unica cosa che ho in testa, voglio concentrarmi su questo e sul Napoli. Ci sono molte aspettative su di me e farò di tutto per esserne all'altezza".