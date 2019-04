© foto di J.M.Colomo

Nei giorni scorsi il nome di Federico Valverde è stato accostato al Napoli. Il centrocampista del Real Madrid però sta cominciando a trovare spazio con Zinedine Zidane, che ieri l'ha preferito a Casemiro per la sua mediana. Classe '98, il giocatore nativo di Montevideo è intervenuto in mixed zone, commentando anche le voci sull'interesse di Carlo Ancelotti nei suoi confronti: "Dobbiamo continuare a difendere questo scudetto che abbiamo in petto, portarlo più in alto possibile. Sono felice di continuare a lottare per questa maglia. E' molto bello che un allenatore con tanta classe ed esperienza come Ancelotti mi voglia, ma ora sono un calciatore del Real Madrid e darò tutto per questo club".