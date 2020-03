Napoli, senza coppa e campionato Gattuso rimodula la preparazione: weekend libero

L'ultimo allenamento, ieri alla vigilia della sfida poi rinviata con l'Inter, s'è trasformato in una sgambatura senza grande significato. Nonostante l'ufficialità arrivata ad ora di pranzo, i giocatori erano già attesi a Castel Volturno e Gattuso s'è più che altro impegnato nel riprogrammare il lavoro visto che il Napoli - sceso in campo contro il Torino - tornerà a giocare direttamente il 13 marzo, anticipando al venerdì la sfida sul campo del Verona. Anche per questo è probabile che Gattuso possa concedere due giorni di liberi nel weekend, come avviene nelle settimane della pausa per le nazionali.

Non ci sono mai stati dubbi sul rinvio del match, sin dalla decisione presa per l'altra semifinale. Ieri in mattinata la direzione era già chiara e, prima ancora del decreto del Governo, arrivato nel tardo pomeriggio sulle porte chiuse fino al 3 aprile, ci ha pensato il Prefetto di Napoli a stabilire il rinvio. Una decisione presa sulla scia del peggioramento dei dati, l'impossibilità di garantire "la provenienza esatta di oltre 40mila tifosi" previsti al San Paolo e con ogni probabilità anche le disposizioni del decreto stesso che circolavano già dalla sera prima.

La sfida è stata rinviata e non ha ancora una data, considerando che l'Inter, impegnata in Europa, non ha virtualmente spazi liberi nel suo calendario. Se ne riparlerà più avanti e, per ora, il Napoli - che ha ricevuto e comunicato le indicazioni anti-virus anche ai tesserati - non può far altro che concentrarsi sul rimodulare la propria preparazione per arrivare al meglio alle sfide con Hellas e Barcellona, provando anche a recuperare definitivamente un elemento chiave come Koulibaly che ieri ha lavorato in campo.