Napoli, senza Insigne coppia inedita per Ancelotti: la M&M è letale

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo alternativi, ma anche compatibili ed a tutti gli effetti letali in coppia. Con le loro giocate individuali, Mertens e Milik hanno regalato la vittoria ad un Napoli piuttosto scarico, fisicamente e mentalmente, nell'ultima uscita del 2018 in casa contro il Bologna. La squalifica di Lorenzo Insigne, che non vive un momento di grande forma, ha portato Ancelotti a schierare una coppia che finora non ha considerato pienamente, lanciandola in campo solo nella trasferta di Udine, un po' per l'inamovibilità di Insigne - ad altissimi livelli con continuità almeno fino ad un mese fa - ed anche per l'importanza di alternare le due punte nei tantissimi impegni ravvicinati affrontati finora. E la loro intesa è stata la nota più positiva della serata, permettendo al Napoli di raccogliere i tre punti nonostante una giornata decisamente storta sul piano del gioco e della concentrazione.

M&M’s. Così Milik ha sempre chiamato sui social la coppia con Mertens. Sin dalle prime amichevoli al suo arrivo, quando il belga non era un suo competitor perché agiva a sinistra nel tridente e si alternava con Insigne. Prima dell'infortunio del polacco e dell'intuizione di Sarri che ha cambiato la carriera di Mertens. E la simpatica etichetta è tornata d'attualità dopo la gara col Bologna, quasi come a lanciare un messaggio a tutti sull'intesa tra i due e sulle rotazioni che potrebbero allargarsi anche ad Insigne. Del resto Mertens viene da 56 gol in due anni da prima punta mentre Milik reclama ancora maggiore spazio perché è già a 10 gol in campionato ed ha una media di una rete ogni 96', praticamente uno a partita. Intanto la M&M avrà almeno altri 90' per confermarsi: Insigne sarà out per un'altra giornata di squalifica - salvo clamorose novità dal ricorso - e Mertens e Milik saranno le due punte contro la Lazio.