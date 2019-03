© foto di www.imagephotoagency.it

Dries Mertens e il Napoli si incontreranno a fine stagione per discutere del rinnovo ma qualora non dovesse essere trovato l'accordo la volontà del belga sarebbe quella di arrivare a scadenza di contratto, fissata nel 2020. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno il club azzurro non vorrebbe però perderlo a zero e spererebbe di cederlo incassando i 28 milioni della clausola rescissoria presente sul suo contratto. Sarà un'estate movimentata dunque, tra rinnovo e possibile addio.