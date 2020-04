Napoli, senza rinnovo Milik sarà ceduto in estate: lo Schalke 04 resta una pista calda

Non solo Mertens e Callejon, in casa Napoli si parla anche del futuro di Arkadiusz Milik. La posizione dell'attaccante polacco, sebbene sia meno urgente rispetto a quella di Mertens, è molto simile a quella dell'attaccante belga. Il Napoli, riporta il Corriere dello Sport, non vuole rivivere la situazione di Mertens, per questo motivo la cessione di Milik diventerà inevitabile se entro la fine del mercato estivo non ci sarà un accordo per il rinnovo. Nel frattempo una serie di club, fra cui lo Schalke 04, ha sondato il terreno per il polacco, anche se al momento la volontà dei protagonisti, Milik ed il Napoli, è quella di andare avanti insieme, o almeno di provarci.