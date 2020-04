Napoli, senza sbocchi il rinnovo di Milik: nodo clausola, polacco verso la cessione

Quale futuro per Arkadiusz Milik? La trattativa per il rinnovo si è bloccata e, al momento, appare senza sbocchi secondo il Corriere dello Sport. Il contratto del centravanti polacco scadrà a giugno 2021 e, nonostante il club voglia confermarlo anche per la prossima stagione (quindi tramite un rinnovo), l'ipotesi più probabile è la cessione.

Il nodo è la clausola. Arek, infatti, non sarebbe convinto di continuare la sua esperienza in azzurro, a maggior ragione perché le parti in causa non riescono a sciogliere il nodo legato alla clausola di risoluzione, che il Napoli vorrebbe fissare a 100 milioni di euro, considerati troppo dall'entourage di Milik.