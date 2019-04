Napoli, serata con due rimpianti. Anche contro un Arsenal superiore

Fonte: Dal nostro inviato a Londra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Poteva finire peggio, l'Arsenal poteva chiudere la partita con più dei due gol realizzati nei primi 25 minuti. E Alex Meret, nonostante la sconfitta, è stato tra i migliori in campo: nella ripresa ha salvato il risultato su una conclusione a botta sicura di Ramsey, poi su Kolasinac e su Maitland-Niles.

Però, anche il Napoli torna a casa con qualche rimpianto. Con due rimpianti, al netto di una sconfitta netta e meritata. Ultimo minuto del primo tempo, il Napoli riparte in velocità senza imprecisioni per la prima volta nella partita. Callejon serve a Insigne un assist al bacio, che dall'altezza del dischetto del rigore colpisce malissimo il pallone. E lo spedisce sopra la traversa.

Ancora peggio fa Piotr Zielinski nella ripresa. Altra ripartenza, quando ormai le squadre sono più lunghe sul terreno di gioco e gli spazi a disposizione non mancano. Questa volta Insigne veste i panni dell'assist-man e mette al centro un pallone perfetto per il centrocampista polacco, che in spaccata preferisce chiudere col destro invece di depositare il pallone al centro con un semplice tap-in di sinistro.

Due ghiotte occasioni, in una partita dominata dai padroni di casa conclusa con un risultato perfetto per l'Arsenal: due gol fatti e nessuno subito. Al San Paolo, tra meno di sette giorni, servirà una impresa per ribaltare il discorso qualificazione.