Napoli, servono i gol degli attaccanti: Gattuso rilancia i quattro titolari

Rino Gattuso non fa sconti. Nonostante la vittoria, la gara col Rijeka è stata analizzata minuziosamente nella giornata di ieri, a partire da quel primo tempo - definito "imbarazzante" nel post-partita - che l'ha deluso dal punto di vista mentale, per un approccio totalmente sbagliato, prima ancora di quello tecnico. Domani a Bologna, al di là del successo contro i modesti croati, per il tecnico bisognerà fornire risposte importanti e riscattare anche il ko interno col Sassuolo, maturato con almeno 4-5 palle gol nitide non concretizzate prima del rigore dei neroverdi: le difficoltà dell'ultimo periodo nascono proprio dalla pessima percentuale realizzativa sotto porta, una problematica affrontata già nella scorsa stagione e che sembrava risolte dopo le goleade delle prime giornate.

Gattuso a Bologna si attende una reazione in primis proprio dagli attaccanti. Su tutti Osimhen, che torna dopo il turno di squalifica in Europa League e almeno due enormi occasioni da gol fallite contro il Sassuolo, che è fermo ad un solo gol in stagione nonostante l'impatto eccezionale delle prime giornate. Tornano titolari anche Lozano a destra ed Insigne a sinistra: il primo risparmiato a Rijeka per fargli ritrovare brillantezza, il secondo rilanciato gradualmente dopo l'infortunio che ha evidenziato tutta la sua importanza da regista offensivo in un reparto che per il resto è tutto strappi ed accelerazioni. Verrà invece confermato titolare Mertens, completando così il reparto con i quattro attaccanti titolari che manca dalla gara con l'Atalanta: il calo del belga è stato probabilmente quello più evidente e, dopo l'assist per Demme a Rijeka, Gattuso spera possa ritrovare il gol proprio contro il Bologna, la sua vittima preferita (11 reti in 11 incroci).