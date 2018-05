Napoli, sfida per l'eredità di Reina: valutazioni su Rui Patricio e Leno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rui Patricio o Bernd Leno? In casa Napoli continua il testa a testa tra il portiere portoghese e quello tedesco. In palio c'è l'eredità di Pepe Reina, pronto a fare i bagagli per trasferirsi nella sponda rossonera di Milano. Le valutazioni, dalle parti di Castel Volturno, proseguono così come le trattative parallele con Sporting Clube de Portugal e Bayer Leverkusen.

Aurelio De Laurentiis capirà soltanto la prossima settimana se Maurizio Sarri sarà ancora il tecnico della sua creatura, ma il ds Cristiano Giuntoli tiene vivi i rapporti con le due società per decidere poi su chi puntare. Lo Sporting può vantare una clausola rescissoria di 45 milioni di euro per il proprio estremo difensore, ma l'affare potrebbe andare in porto per meno di 30 milioni di euro, che il Napoli vuole continuare a trattare. Anche grazie alla presenza di Jorge Mendes, mentre Leno può liberarsi per circa 25 milioni di euro. Intanto il club azzurro sembra aver deciso che uno dei due sarà il portiere del futuro: il tedesco è più giovane, ma il portoghese è ritenuto più completo. Nel giro di poche settimane, da Castel Volturno dovrà esserci la scelta definitiva fino ad arrivare a una fumata bianca.