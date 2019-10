© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella settimana di sosta il Napoli pensa ai rinnovi e in particolare alle due situazioni più complicate, quelle legate a José Maria Callejon e Dries Mertens. Per lo spagnolo il club partenopeo si sarebbe deciso a fare uno sforzo per tenerlo ancora in squadra anche dopo la scadenza del prossimo giugno, mentre per Mertens l'offerta, migliorata nelle ultime settimane, prevederebbe un accordo triennale alle stesse cifre attuali, magari con qualche bonus. Per entrambi c'è la tentazione Cina, ma la voglia di restare a Napoli dovrebbe avere la meglio.