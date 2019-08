© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il giovane attaccante Leonardo Campana attraverso un post socia ha annunciato che continuerà a vestire la maglia degli ecuadoregni del Barcelona Sporting Club di Guayaquill chiudendo così alle voci di un possibile trasferimento al Napoli che lo aveva cercato in queste settimana. “Oggi ho preso la decisione che riflette solo il mio sogno e l'obiettivo principale che ho col Barcelona. - si legge nel post -Voglio ringraziare il mio agente per aver lavorato con i club che hanno mostrato interesse per me, ma voglio essere campione con il Barcelona"