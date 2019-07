Napoli, sfuma definitivamente Pépé. Visite mediche con l'Arsenal

Nicolas Pepe è arrivato a Londra per poter effettuare le visite mediche con l’Arsenal. Al termine, come riportato da Sky Sports UK, firmerà l’accordo con i gunners per un totale di 72 milioni di sterline, circa 80 milioni di euro. Il calciatore ivoriano verrà ufficializzato nei prossimi giorni.

L’esterno ex Lille, in trattativa anche con il Napoli, ha scelto di giocare in Premier League: con gli azzurri non è stato trovato l’accordo sull’ingaggio. Nella scorsa stagione è stato uno dei migliori in Ligue 1, con ben 22 gol messi a segno.