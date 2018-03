Napoli, sfuma Pau Lopez. Il padre rivela: "Giocherà nel Betis"

Fonte: Tuttonapoli.net

Pau Lopez, ormai ex obiettivo del Napoli, è a un passo dal Betis Siviglia. A confermarlo ci ha pensato Ignasi López, padre del portiere, che ai microfoni di Marca ha lasciato intendere, senza lasciare dubbi, quale sarà il futuro del classe '94: "In questo momento tifo Espanyol (l'attuale squadra di Lopez, ndr), ma presto sarò un tifoso del Betis". Il portiere era finito nel mirino azzurro e c'erano stati contatti diretti tra De Laurentiis e l'agente del ragazzo, la cui volontà, però, era quella di restare in Spagna. Presto, sarà accontentato.