Napoli, sguardo al futuro: gli addii possono portare 165 milioni da investire sul mercato

vedi letture

Dopo l'eliminazione in Champions League, il Napoli ha già iniziato a pianificare il futuro. Secondo quanto riporta Radio Kiss Kiss Napoli, sarebbe pronto un tesoretto per puntare sul mercato. Si tratta degli incassi dalle possibili cessioni di Koulibaly (100 milioni), di Allan (30) e Milik (35) per un totale di 165 milioni di euro che poi andranno reinvestiti per rinforzare la rosa. Gli obiettivi sarebbero Jeremie Boga, Sergio Reguilon e Gabriel Magalhaes.